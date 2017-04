Olga Leyers doet blog crashen

‘Oh la la Olga’, kopt het nieuwe online magazine Enfnts Terribles op hun website boven een fotoshoot met Olga Leyers. Een reactie die ook de webmaster van het magazine moet geuit hebben, want de gewaagde fotosessie zorgde voor zoveel verkeer dat de site al gauw crashte.

Het moet ongeveer de meest pikante shoot zijn die Olga al deed, maar uit de making-of video kunnen we alvast opmaken dat ze zich vooral heel erg geamuseerd heeft. En of het nu in een crop top is die net niet te veel underboob toont of in een laklederen kokerrok, de jongste Leyers schittert als nooit tevoren.

De volledige shoot kan je hier bekijken.