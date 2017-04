Verdachte van verijdelde aanslag Frankrijk had link met België

In Marseille zijn gisterochtend twee mannen (23 en 29 jaar) opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag. ‘Er werd drie kilo TATP-springstof, geweren en zakken munitie gevonden’, liet de Franse procureur weten.

‘De twee individuen zijn Clément B. en Mahiedine M.’, verduidelijkte procureur Francois Molins gisteravond op een persconferentie. ‘Ze waren beiden zowel op hun hoede als vastbesloten.’ Ondertussen bevestigden verschillende kennissen dat beide opgepakte mannen geradicaliseerd zijn. Een van de twee verdachten, Clément B., werd geradicaliseerd door een Tsjetsjeense prediker die in ons land, namelijk in Verviers, actief was.

Valse identiteit

In het appartement dat gisterochtend doorzocht werd, vond de politie een uzi, twee semiautomatische geweren, zakken munitie, geluidsdempers en een jachtmes. En er is meer. De politie vond ook drie kilogram TATP (de springstof die de terroristen van Parijs en Brussel gebruikten), zwavelzuur, pakken gebruikt door scheikundigen, een zelfgemaakte granaat en een vlag van Islamitische Staat. Er werden ten slotte ook meerdere digitale apparaten gevonden, waaronder 6 mobiele telefoons en een pc.

Het onderzoek naar de twee geradicaliseerde Fransen werd in april geopend. In december werd er al een vlag van Islamitische Staat gevonden in het huis van Mahiedine, maar die was zelf niet thuis. Op dat ogenblik was Clément B. wel aanwezig, maar hij had een valse identiteit aangenomen.

Volgens Franse media zou de centrumrechtse kandidaat François Fillon vorige vrijdag alvast op de hoogte zijn gebracht van een mogelijke dreiging bij zijn bezoek aan Montpellier. Er zouden foto’s van de verdachten aan de campagneteams van de presidentskandidaten gestuurd zijn.

Komende zondag trekken de Fransen voor het eerst naar de stembus. De twee kandidaten met het grootste aantal stemmen gaan door naar de volgende ronde, die op 7 mei plaatsvindt.

In Frankrijk is nog steeds de noodtoestand van kracht. Die werd afgekondigd na de aanslagen in Parijs in 2015. De voorbije jaren zijn in het land in totaal zo’n 230 mensen omgebracht bij verschillende aanslagen.