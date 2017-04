Politie zet geheim wapen in tijdens flitsmarathon

Voor de zevende maal al organiseren federale en lokale politie woensdag een flitsmarathon. Nieuw is dat de autowegpolitie voor het eerst ook de nieuwe superflitscamera’s zullen inzetten. Zo kunnen ze meer auto’s op korte tijd controleren.

De federale politie en de Vaste Commissie van de lokale politie houden morgen woensdag vanaf 6 uur ‘s ochtends hun zevende flitsmarathon. Dit betekent dat u tot donderdagochtend 6 uur in het hele land, zowel op de snelwegen als op de secundaire wegen, tal van snelheidscontroles mag verwachten.

Hardrijders zullen amper kunnen ontsnappen want de politie zet haar ‘geheim wapen’ in. De autowegpolitie zal voor het eerst de superflitscamera inzetten tijdens een flitsmarathon. Ook de lokale zones die al over deze nieuwe generatie camera’s beschikken, zetten hem in.

De NK7 kan verstopt worden in een vuilnisbak of in een werfkast, gooit tot zes wagens tegelijkertijd op de bon, kan in twee richtingen controleren en vooral... hij verraadt zichzelf niet door te flitsen omdat hij met een infraroodcamera werkt.

Ook controles in 140 lokale zones

Naast de federale politie doet ook de lokale politie dit keer massaal mee. In het verleden waren er wel eens zones die afhaakten wegens onderbemand. Maar nu lijkt het er op dat er in alle zones op snelheid zal worden gecontroleerd.

De resultaten van deze zevende flitsmarathon zullen pas donderdag bekend zijn. Tijdens de laatste editie werden 415. 065 voertuigen gecontroleerd, 5,76 % daarvan reed te snel.