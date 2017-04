Facebook-moordenaar dood teruggevonden in auto

Na een dagenlange klopjacht op Steve Stephens is het levenloze lichaam van de 37-jarige man uit Cleveland gevonden in zijn wagen. Hij heeft zichzelf om het leven gebracht. Stephens zou afgelopen weekend volgens verschillende Amerikaanse media minstens een man hebben doodgeschoten en zou de moord hebben gefilmd met zijn gsm. Later verscheen het filmpje op Facebook.

In het filmpje op Facebook was zondag te zien hoe Stephens uit zijn auto stapt en daarna op een man afstapt. Het 74-jarige slachtoffer weet niet wat er aan het gebeuren is en smeekt voor zijn leven. 'Kan je iets voor me doen? Kan je Joy Lane (red. de naam van zijn ex) zeggen', hoor je Stephens zeggen in de video. Wanneer Het slachtoffer Robert Godwin verwildert de naam zegt, krijgt hij het antwoord: 'Zij is de reden waarom dit nu met je gaat gebeuren.'

Honderden mensen waren op Facebook getuige van de moord, tal van geschokte vrienden van Stephens alarmeerden meteen de politie. Net na de moord op Godwin, vlak voor hij in zijn witte Ford Fusion op de vlucht sloeg, liet Stephens nog weten ‘twaalf à dertien mensen’ te hebben gedood de afgelopen dagen.

‘Ik ga zo veel mogelijk mensen doden’, riep de schutter in zijn laatste post op sociale media, zittend in zijn wagen. ‘Mensen zien mij altijd als de slechterik. Wel, we zullen nog wel zien.’

In Ohio en de 4 omliggende staten Pennsylvania, New York, Indiana en Michigan werd volop gezocht naar de man. Er werd ook 50.000 dollar beloning uitgereikt aan de persoon die de tip zou geven waardoor Stephens gevonden kon worden. Uiteindelijk werd Stephens gelocaliseerd in Cleveland, Ohio. Na een korte achtervolging door de politie sloeg hij de hand aan zichzelf.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be