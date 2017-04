Baby ondervraagd voor terrorisme

Op de Amerikaanse ambassade in Londen is een baby van drie maanden oud gedagvaard wegens mogelijk terrorisme.

De 62-jarige Paul Kenyon wou afgelopen weekend vanuit het Britse stadje Poynton naar Florida reizen om er familie te bezoeken. Zijn dochter Faye en haar zoontje Harvey reisden onder meer mee, maar Paul zou zich wel over eenieders ‘Esta’ formulier ontfermen. En daar liep het mis.

Grootvader Kenyon had immers ‘ja’ geantwoord op de vraag of zijn kleinzoon terroristische motieven had. De reisaanvraag werd dan ook geweigerd, en de baby werd gevraagd om voor verhoor naar de Amerikaanse ambassade in Londen te komen.

Drie dagen voor het gezelschap had moeten afreizen, trokken ze naar de ambassade. ‘Ik snap niet dat ze niet zagen dat het een om stomme vergissing was’, zei Paul. Uiteindelijk werd alles wel uitgeklaard, maar het de reisvergunning van de baby kon niet tijdig vernieuwd worden. Eindresultaat: meer dan 3.500 euro extra kosten en een kleinzoon die met een paar dagen vertraging in Florida aankwam.