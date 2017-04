Preud’homme krijgt dan toch geen straf en zit op de bank tegen Anderlecht: “Ik was niet agressief”

Club Brugge-trainer Michel Preud’homme mag dan toch op de bank zitten voor de topper tegen Anderlecht komende zondag. Het bondsparket eiste enkele weken schorsing, maar de Geschillencommissie pleitte hem daarna vrij. “Ik ben niet agressief geweest, het boekje smijten was mijn instinct als doelman”, stelde Preud’homme op de zitting.

Michel Preud’homme voerde zijn eigen verdediging in het bondsgebouw. Hij verwees naar de wedstrijd tegen Zulte Waregem van maandag, waar hij uiterst rustig bleef en zelfs tijdens de doelpunten van Club niet vierde. “Als jullie willen dat ik geen emotie toon, zal ik dat ook niet doen de komende zeven matchen. Zolang ik mijn werk maar kan doen. Ik wil voor één keer op de bank zitten in Anderlecht, anders zou het toevallig weer die wedstrijd zijn die ik zou missen.”

“Instinct als doelman”

“Vorig jaar stapte ik op het terrein en kreeg ik een strafvoorstel van twee wedstrijden. Dat heb ik meteen aanvaard, want ik was inderdaad in de fout gegaan. Nu ligt de situatie anders”, opende MPH zijn pleidooi. “Ik ben niet agressief geweest, zoals de Reviewcommissie schrijft. Misschien ben ik wel expressief. Maar elke trainer gooit zijn armen in de lucht. Ik heb er spijt van dat ik mijn notitieboekje weggooide, maar de bewoordingen van de Reviewcommissie zijn wel heel erg overdreven. Ik ben doelman geweest en wist wel degelijk dat het boekje voor mij op de grond zou terechtkomen. Het was geen ‘ondoordachte worp’. Door mijn persoon en door het belang van Club Brugge zijn de camera’s altijd op mij gericht. Daarom gebeurt er niet meer dan bij de andere clubs, maar zie je wel meer. Zo pikt men alle kleine dingen op en probeert men een negatief beeld van mij te schetsen.”

Ook scheidsrechter Luc Wouters gaf zijn visie en bevestigde dat hij de fase beoordeeld had. “Preud’homme heeft niets gezegd dat over de schreef ging. Hij liet me alleen maar weten dat er een duw op van Rhijn was geweest”, zei de ref. “Wouters heeft de situatie gelezen en beoordeeld. Waarom moet een Reviewcommissie, die de zaak niet begrijpt, dan nog tussenkomen?”, vroeg Preud’homme zich af.

In de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi (1-1) op speeldag twee van de play-offs sloegen bij Preud’homme de stoppen door toen de Zebra’s bij een 1-0 stand een penalty kregen, na betwistbaar handspel van Ricardo van Rhijn. De Nederlander van Club Brugge werd in de rug geduwd, verloor naar eigen zeggen zijn evenwicht en raakte zo het leer met de hand.

Scheidsrechter Luc Wouters moest na de gefloten strafschop zijn vierde official even bijstaan om de gemoederen op de Brugse bank te bedaren. Preud’homme werd niet naar de tribunes gestuurd, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie kreeg de fase een disciplinair staartje.

De fase kostte kinesist Jan Van Damme al drie maanden schorsing, waarvan tot en met 26 mei effectief. Hij gaf tijdens het tumult een duw aan de vierde official.

De bewuste fase: