Op een onverwachte persconferentie heeft de Britse premier Theresa May dinsdag vervroegde verkiezingen op 8 juni aangekondigd. Die moeten het land meer slagkracht geven bij de Brexit-onderhandelingen.

Dinsdagmiddag verscheen de Britse premier op de stoep van Downing Street 10 voor een onverwachte persconferentie. Groot-Brittannië is momenteel te verdeeld, en May denkt dat vervroegde verkiezingen de enige manier zijn om 'stabiliteit op lange termijn' te garanderen. 'Met tegenzin ben ik tot die conclusie gekomen', sprak May.

De verkiezingen zullen op 8 juni georganiseerd worden. Woensdag zet ze de nodige procedures in gang. Omdat ze de bevoegdheid niet heeft om 'snap elections' uit te roepen, moet ze immers is een voorstel in die zin indienen in het parlement, waar een tweederdemeerderheid vereist is om het voorstel goedgekeurd te krijgen.

Nog volgens de premier heeft de oppositie het mis als ze denken dat van de Brexit niks in huis zal komen. Als er nu geen verkiezingen gehouden zouden worden, zou de slotfase van de Brexit-onderhandelingen met de EU samenvallen met de start van de volgende kiescampagne, argumenteerde May ook. De premier leek er overigens van overtuigd sterk in de schoenen te staan voor die Brexit-onderhandelingen.