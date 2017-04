Kankerpatiënten beslissen mee welk onderzoek geld krijgt

Kom op tegen Kanker wil meer onderzoek steunen waarin niet alleen experten, maar ook patiënten of familieleden een grote meerwaarde zien.

Kom op tegen Kanker gaf vorig jaar bijna 17 miljoen euro uit aan wetenschappelijke onderzoek. Dat bedrag wil de organisatie dit jaar minstens evenaren. Maar waar tot nog toe een groep van experten uit binnen- en buitenland op eigen houtje besliste waar al dat geld naartoe ging, komt daar nu verandering in. De patiënten krijgen een stem.

Die nieuwe manier van werken is een primeur voor de organisatie. In ons land is et bovendien erg uitzonderlijk dat patiënten rechtstreeks inspraak krijgen in het financieren van onderzoek, zegt Kom op tegen Kanker-voorzitter Marc Michils. ‘Zeker als het om zulke grote bedragen gaat. In het buitenland, onder meer in Australië, gebeurt dat wel.’

Chronische ziekte

Volgens de organisatie is het een logische stap. ‘Maar het kostte wel wat tijd en moeite om de experten te overtuigen’, geeft Michils toe. ‘Niet iedereen ziet de meerwaarde van de mening van mensen zonder enige medische achtergrond.’

‘Maar het is net omdat we geen medische achtergrond hebben, dan ons oordeel zo belangrijk is’, werpt Filip Luypaert op. De econoom is voorzitter van de nieuwe patiëntencommissie en overleefde zelf darmkanker. ‘Wetenschappers kijken vooral naar hoeveel extra levensjaren een nieuwe behandeling oplevert. Wij hebben meer aandacht voor het effect op de levenskwaliteit. Die is belangrijker dan ooit. Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, waarmee sommigen nog tien jaar of langer leven. Een onderzoek waarin patiënten na hun behandeling betere psychologische begeleiding krijgen, vonden wij daarom erg interessant. Oncologen worden daar waarschijnlijk minder enthousiast van.’