Wellicht uitstel voor stemming beleidsbrief Demir

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) verdedigt straks haar beleidsbrief in de parlementaire commissies. Maar de stemming over de inhoud van die brief zal wellicht pas morgen volgen. N-VA-parlementslid Johan Klaps vraagt namelijk om uitstel, en MR lijkt hem te steunen. Wat CD&V gaat doen, is nog niet duidelijk.

De beleidsbrief van Demir wordt vandaag en morgen in de verschillende commissies besproken. Normaal gezien moet elke commissie afzonderlijk goedkeuring geven. Maar Klaps wil in plaats daarvan één stemming, na afloop van de verschillende zittingen. Zijn collega Caroline Cassart van MR zegt ook ruim de tijd te willen nemen om het debat grondig te kunnen voeren.



Het grote vraagteken blijft echter de houding van coalitiepartner CD&V. De partij vergadert vandaag nog op het kantoor van vicepremier Kris Peeters over de zaak, bevestigt hij vanmorgen in een gesprek met De Ochtend op Radio 1. Er zal nog worden gediscussieerd over de partijlijn, aldus het CD&V-kopstuk. In de commissie zelf moet dan duidelijk worden of er inhoudelijk genoeg steun is.

De relatie tussen Demir en CD&V is stevig bekoeld sinds ze de partij in een interview met De Zondag een ‘moslimpartij’ noemde die de moslims als ‘kiesvee’ bestempelt. Wel ‘verduidelijkte’ ze dit weekend haar boodschap in een Facebookbericht, waarin ze een mildere toon aansloeg.

Demir bood haar excuses aan bij premier Charles Michel (MR). Ze gaf toe ‘dat de hardheid van haar uitspraken niet past bij een staatssecretaris’. CD&V-voorzitter Wouter Beke kreeg echter nog geen directe excuses.