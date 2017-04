Gentse ochtendspits ‘vrij gelijkaardig aan normale regenachtige dinsdagochtend’

De ochtendspits in Gent verliep vrij gelijkaardig aan een normale regenachtige dinsdagochtend. Dat zegt de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen), nadat het circulatieplan voor het eerst buiten de schoolvakantie van kracht was.

Enkele punten vielen op, met als uitschieter de Rooigemlaan richting Palinghuizen, ter hoogte van het kruispunt met de Drongensesteenweg. Daar was er een iets stevigere fileopbouw dan een doorsnee ochtendspits in de regen.

Aan de Dampoort was het dan weer opvallend rustig. De ochtendspits werd onder meer door waarnemers op het terrein en helikopterbeelden in kaart gebracht. Het stadsbestuur, mobiliteitsbedrijf en de politie kwamen opnieuw samen in een commandopost.

‘We gaan alle punten analyseren en kijken waar we kunnen ingrijpen, waar we dus bijkomende zaken kunnen doen om het verkeer nog vlotter te laten verlopen’, zegt schepen Watteeuw. Hij merkt op dat er, ondanks het regenachtige weer, veel fietsers op de weg waren en ook de bussen trams goed gevuld waren. ‘Het is belangrijk dat mensen blijvend die keuze maken, zodat het verkeer vlot blijft lopen voor iedereen.’

Voorts bleek ook het verkeer binnen de R40 ‘vrij rustig’ en ook de knips blijken goed gerespecteerd te worden. ‘Maar de test is niet vandaag alleen’, benadrukt schepen Watteeeuw. ‘Het oordeel wordt niet op 3 of op 18 april geveld, maar over een aantal weken of maanden. Want de positieve effecten moeten zich ook nog verder ontplooien.’