Prince nam pijnstillers op naam van vrienden

In het huis van de aan een overdosis overleden Amerikaanse popster Prince zijn na zijn dood pijnstillers gevonden op naam van vrienden, zo blijkt uit gerechtelijke documenten.

Prince overleed een jaar geleden aan een overdosis fentanyl, een sterke pijnstiller. De documenten over de eerste zes maanden van het onderzoek naar zijn dood bevatten aanwijzingen over het gebruik van pijnstillers door het muziekicoon, maar geen bewijzen over de afkomst van de fentanyl, noch over wie het hem zou kunnen geleverd hebben. Tot op vandaag is niemand in verdenking gesteld.

Wel troffen de speurders verschillende doosjes met pillen aan in de kamer van Prince, waarvan er sommige waren voorgeschreven op naam van zijn jarenlange vriend Kirk Johnson. Potjes van (in de VS) vrij verkrijgbare medicijnen bleken in werkelijkheid pillen te bevatten waarop ‘Watson 853’ vermeld stond, een opiaat op basis van paracetamol en hydrocodon. Andere pillen zaten in enveloppen of nog in een koffer op naam van ‘Peter Bravestrong’, een alias die de zanger wel eens aannam.

Foto: AFP

Michael Todd Schulenberg, de dokter die Prince tweemaal behandelde voor zijn dood, heeft eerder al toegegeven dat hij Perocet voorschreef op naam van Kirk Johnson om het leven van de zanger te redden.

Het lijkt erop dat Prince geen enkel voorschrift op eigen naam in huis had.