Veel te weinig controle op burn-out

In heel het land zijn er 128 controleurs om te controleren of bedrijven voldoende preventiemaatregelen nemen in de strijd tegen burn-outs. Een hele generatie inspecteurs gaat momenteel met pensioen en wordt niet vervangen, zo klaagt vakbond ACV dinsdag aan.

Het gevolg is dat er amper controles plaatsvinden, staat dinsdag in Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. . ‘De kans dat je lottomiljonair wordt, is groter dan dat een bedrijf gecontroleerd wordt op ziekte- en veiligheids­preventie’, zegt Herman Fonck, veiligheidsverantwoordelijke van de vakbond. ‘Iedereen heeft het over de vele burn-outs en klaagt over het recordaantal langdurig zieken, maar er wordt bijna niet nagegaan of bedrijven daar wel iets tegen doen.’

Met het huidige aantal inspecteurs kan elk bedrijf amper één keer om de 21,5 jaar gecontroleerd worden. De controles blijken nochtans zinvol. Bij één op de twee controles wordt een overtreding vastgesteld.

Unizo-topman Karel Van Eetvelt zegt dat de controles het probleem niet gaan oplossen. ‘Die controles van preventiemaatregelen dienen enkel om ondernemers te koeioneren, het gaat om paperasserij. Wij hebben een enquête gedaan bij onze ondernemers waaruit blijkt dat 93 procent zelf al preventie-initiatieven neemt. De kmo’s hebben daar veel belang bij, want als iemand uitvalt in een klein bedrijf, is dat een drama.’