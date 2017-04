Michael van Gerwen verslaat Jelle Klaasen in Nederlandse finale

‘s Werelds nummer een Michael van Gerwen heeft maandag in Jena voor de derde keer op rij het German Darts Masters gewonnen. De 27-jarige Nederlander was in de finale met 6-2 te sterk voor zijn landgenoot Jelle Klaasen (WS-10). Hij liet daarbij een gemiddelde van 107 punten noteren.

Voor Van Gerwen was het zijn eerste zege dit jaar op de European Tour. Drie weken geleden moest hij in Hildesheim zijn meerdere erkennen in de Schot Peter Wright. Komende vrijdag begint het derde toernooi van de European Tour, die twaalf evenementen omvat, in Saarbrücken (German Darts Open).