Zweetsensor stelt diagnose

Een polsband, een smartphone en de cloud: meer is niet nodig. Onderzoekers van de Stanford University hebben een systeem ontwikkeld dat het erg makkelijk maakt om gezondheidsproblemen af te lezen uit een klein beetje zweet. Op termijn kan de biosensor de geneeskunde veranderen, maken ze zich sterk.

De zweetsensor, die in een polsband verwerkt is, onttrekt zelf een beetje zweet aan het lichaam. De patiënt mag daarbij gewoon stilzitten. De moleculen in het drupje zweet vertellen vervolgens meer over de gezondheid van de persoon. In deze eerste studie, gepubliceerd in het vakblad PNAS, hebben de onderzoekers de hoeveelheid chloride-ionen en glucose gemeten. Te veel chloride kan betekenen dat iemand aan mucoviscidose lijdt, te veel glucose kan wijzen op diabetes of op een voorstadium ervan.

Alvast voor mucoviscidose zou een simpele diagnose met een polsband een grote stap vooruit zijn. De diagnose voor muco wordt nu al gesteld op basis van een zweettest, maar wel eentje die vereist dat de geteste personen – meestal kinderen – lang stilzitten.

Chloride en glucose zijn nog maar een begin. In het zweet zit ongetwijfeld veel meer informatie besloten. Dat moet blijken uit volgende studies. Misschien vallen ook virale ziektes te ontwaren in de zee van moleculen. ‘Stel dat je een beginnende virale infectie hebt, die de polsband snel kan detecteren. Dan weet je meteen dat je beter thuisblijft om geen collega’s ziek te maken. Op die manier kunnen zelfs epidemieën vermeden worden’, hoopt onderzoeker Ronald Davis.

De onderzoekers merken op dat hun apparaatje ook bijzonder nuttig kan zijn in ontwikkelingslanden, waar uitvoerig testen nog veel moeilijker is. Het vergt geen medisch personeel om met een polsband en een smartphone op pad te gaan. De analyses door dokters kunnen op afstand en op het moment zelf gebeuren, met de informatie die de smartphone doorstuurt naar de cloud.