Persoon in levensgevaar na zware botsing op E313 in Lummen

Bij een zwaar verkeersongeval op de E313 ter hoogte van de uitrit Zolder Industrie in Lummen is maandagochtend een persoon levensgevaarlijk gewond geraakt. De persoon zat met vier andere mensen in een Opel Astra met Duits kenteken.

Dat voertuig werd aangereden door een BMW met Belgisch kenteken met achter het stuur, een 28-jarige man uit Heusden-Zolder. In totaal werden vier personen naar het ziekenhuis afgevoerd. De zware klap gebeurde maandag rond 1 uur in de richting van Antwerpen.

De Limburgse wegpolitie sloot de rechterrijstrook af om de nodige vaststellingen te kunnen doen. Omwille van het nachtelijke uur was de verkeershinder zeer beperkt. In de Opel Astra raakten drie personen zwaargewond, van wie eentje in levensgevaar. Zij werden naar het Jessaziekenhuis in Hasselt overgebracht. De man uit Heusden-Zolder werd met verwondingen naar het ziekenhuis in Heusden-Zolder vervoerd. De oorzaak van de aanrijding wordt nog verder onderzocht.