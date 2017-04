Golden State begint play-offs NBA met thuisoverwinning tegen Portland

NBA-titelfavoriet Golden State heeft een goede start genomen van de play-offs. De Warriors versloegen zondagavond Portland, hun tegenstander in de eerste ronde van de Western Conference, met 121-109.

Kevin Durant (32 punten) en Stephen Curry (29 ptn) vonden bij de beste ploeg uit de reguliere competitie vlot de weg naar de korf. De titel van topschutter moesten ze echter aan bezoeker CJ McCollum laten. Die tekende voor 41 punten, zeven meer dan zijn teamgenoot Damian Lillard.

Woensdag staan beide teams opnieuw tegenover elkaar, andermaal in Oakland.

Nog in het Westen haalde Houston het vlot van Oklahoma City met 118-87. James Harden leidde de Rockets met 37 punten naar de winst. In het verliezende kamp maakte Russell Westbrook, dit seizoen goed voor een recordaantal triple doubles, 22 punten (11 rebounds, 7 assists).

Boston verliest van Chicago

In de Eastern Conference ging Boston op eigen terrein onverwacht onderuit tegen Chicago. De Celtics, die hun conference als nummer 1 hadden afgesloten voor kampioen Cleveland, trokken met 102-106 aan het kortste eind. Bij de thuisploeg maakte vedette Isaiah Thomas 33 punten. Het was niet zeker of hij zou spelen nadat zijn 22-jarige zus Chyna vrijdagnacht om het leven was gekomen bij een verkeersongeluk. Voor de start van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden.

Nog in het Oosten boekte Washington een 114-107 zege tegen Atlanta. John Wall scoorde 32 punten voor de Wizards.