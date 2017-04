Weyts stelt maatregelen voor slachthuizen

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft met slachthuisfederatie FEBEV een pakket maatregelen klaar om het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen te versterken.

Enkele weken geleden werd Vlaanderen opgeschrikt door schokkende beelden van zware dierenmishandeling in het slachthuis in Tielt (zie video onder).

Nu stelt minister Weyts een aantal maatregelen voor om het dierenwelzijn te garanderen. Zo komt er onder andere meer cameratoezicht en een toezichthouder voor het dierenwelzijn in de slachthuizen krijgt een versterkte rol. De toezichthouder ‘animal welfare officer’ (AWO) zal toegang krijgen tot alle beelden. Die AWO krijgt bovendien een sterkere en meer onafhankelijke positie binnen het bedrijf. Verder moeten nog voor eind 2017 alle slachthuizen doorgelicht zijn door een onafhankelijke externe partner. Er komen ook meer opleidingen voor slachters.

‘Ik ben blij dat de sector meestapt in dit verhaal, met concrete maatregelen om het dierenwelzijn te versterken. Het schandaal in Tielt was een smet op het blazoen van alle slachthuizen. De sector heeft dus zelf alle belang bij een grondige doorlichting’, zegt minister Weyts.