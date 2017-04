Efficiënt maar weinig swingend voetbal levert Anderlecht overwinning op

RSC Anderlecht blijft de titelfavoriet. Ook op bezoek bij KV Oostende legde het geen swingend voetbal op de mat, maar blinkte het alweer uit in efficiëntie. Doelman Frank Boeckx stopte een (onterechte) strafschop van Dimata, na de rust volstond één geniale actie van aanvoerder Sofiane Hanni voor de 0-1 zege. Club Brugge wordt zo onder druk gezet.

Zoals verwacht koos René Weiler voor de werkkracht van Trebel op het middenveld, Stanciu verdween daardoor naar de bank. Vooraan nam de herstelde topschutter Teodorczyk zijn plaats weer in. Bij Oostende kwam El Ghanassy in de ploeg voor de geblesseerde Musona. Anderlecht nam het initiatief in de openingsfase, een vrije trap van Trebel was het eerste wapenfeit van de dag. Na een tiental minuten kreeg ook ‘Teo’ zijn eerste mogelijkheid, maar de Pool kon niet kadreren.

Dan was daar plots Oostende na een misser van Kara. De Senegalees laat de bal simpelweg aan Dimata en de jonge spits kon alleen op Boeckx af. Hij wachtte echter op de aansluiting van El Ghanassy, maar zijn pass was dramatisch en weg kans. Ondertussen werd de wedstrijd bitsiger, Lambrecht had moeite iedereen in toom te houden. Iets voorbij het uur moest Proto nog eens in actie komen. Trebel pakte uit met een stevige trap van ver buiten de zestien meter, maar de Oostendse goalie tikte het gevaar over.

Ophef kort voor rust

Vlak voor rust barstte de wedstrijd plots los. Op een hoekschop torende Kara boven iedereen uit, maar de buffelstoot van de verdediger spatte uiteen op de lat. Dan was er dé fase van de eerste helft. Spajic kreeg de bal op de buik/borst, maar Lambrechts zag er hands in en legde het leer op de stip. Anderlecht reageerde furieus, maar Dimata mocht wel degelijk aanleggen. Boeckx ontpopte zich tot de held door de elfmeter te pakken.

Na de pauze was het wel meteen raak. Hanni, de laatste weken bekritiseerd door de eigen fans, ontbond zijn duivels. De Algerijn dribbelde vier man en plaatste het leer mooi in de hoek voorbij Proto, een fantastisch doelpunt en Anderlecht op rozen. De aanvoerder vierde door ostentatief met zijn hand achter zijn oor naar de fans te gaan.

Anderlecht controleert

Oostende leek van slag en Anderlecht controleerde de partij, al hadden ze achteraan wel moeite met Dimata. Met een verschil drie minuten pakten zowel Kara als Spajic geel omdat de snelle spits dreigde gevaarlijk te worden. Maar na het uur verdween Dimata uit het spelbeeld en de spelers rond hem slaagden er niet in om Anderlecht te verontrusten. Grote kansen creëerde de Kustploeg niet, het waren de bezoekers die nog het dichtst bij een doelpunt kwamen. Na een lang uitgesponnen aanval mocht Hanni vrij op doel trappen, maar de Algerijn mikte met zijn linker een half metertje over. In de blessuretijd werd Acheampong diep gestuurd. De Ghanees wachtte uitstekend op Trebel en legde goed breed, maar de Fransman mikte op de paal.

Het maakte allemaal niet uit, want paars-wit hield al bij al makkelijk stand. Het kan zo in een zetel de wedstrijden van Gent en Club Brugge afwachten, die maandag spelen.