Croux en Oulare helpen Willem II aan driepunter tegen Go Ahead

Willem II heeft zondag op de 31e speeldag van de Nederlandse Eredivisie rode lantaarn Go Ahead Eagles met een 2-0 nederlaag huiswaarts gestuurd. Bij de thuisploeg stonden Funso Ojo, Jordy Croux en Obbi Oulare in de basis. Croux en Oularé zorgden voor de assists bij beide doelpunten.

Invaller Sol kopte, op voorzet van Croux, de Tilburgers na 72 minuten op voorsprong. Tien minuten later trapte een andere invaller, Schuurman, na doorkoppen van Oulare de 2-0 tegen de touwen. In de stand klimt Willem II naar de tiende stek. Go Ahead - waar Sebastien Locigno op de bank bleef - blijft laatste, met vijf punten minder dan de voorlaatste NEC.

Dylan Seys mocht zaterdag zes minuten voor tijd invallen bij FC Twente in de 3-0 overwinning tegen NEC. Matchwinnaar in de Grolsch Veste was zonder twijfel spits Enes Ünal. De Turkse spits, vorig seizoen nog aan de slag bij Racing Genk, scoorde twee keer (12. en 90.+2) en gaf tussendoor ook nog een assist aan Jensen (58.). Ünal zit momenteel al aan zeventien competitietreffers.

Twente blijft zevende in de tussenstand, een plek die op het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs voor het laatste Europa League-ticket. Voor Twente geldt dat echter niet. Door financieel wanbeleid mag de club uit Enschede de komende twee seizoenen niet deelnemen aan Europees voetbal.