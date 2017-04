Olympisch kampioene Van der Breggen triomfeert in Amstel Gold Race bij de vrouwen

De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de eerste, vernieuwde Amstel Gold Race voor dames gewonnen. In volle finale probeerden verschillende dames weg te komen in een aantrekkelijke koers. Maar het was uiteindelijk olympisch én Europees kampioene Anna van der Breggen die wegrijdt op de Bemelenberg en solo naar de finish stoomde. Van der Breggen kon niet meer bijgehaald worden. Lizzie Deignan, ploegmakker van Van der Breggen, werd tweede, zij hield Annemiek van Vleuten af in de sprint met een select groepje.

De Engelse ploegmaat van Boels-Dolmans won de sprint voor de tweede plaats. Het was voor Europese en olympische kampioene Anna van der Breggen haar eerste individuele zege van 2017. Ze hoopt deze week ook nog voor de derde keer op rij de Waalse Pijl te winnen. “Al is dit best wel een hele mooie. Het was een kippenvelmoment toen ik als leider de Cauberg opreed midden een zee van volk. Fantastisch dat we ook nog één en twee rijden na een koers die we hard hebben gemaakt. Ik dacht: ik probeer het eens van achteruit op dit hele mooie rondje”, aldus de 26-jarige Nederlandse die na Leontien van Moorsel en Marianne Vos de leading lady van het moment is in het Nederlandse vrouwenwielrennen.

Het is de eerste Amstel Gold Race sinds lang voor de dames, ze werd door koersdirecteur Leontien Van Moorsel dan ook in een nieuw jasje gestoken. De laatste Amstel voor vrouwen dateert al van 2003.

Van der Breggen: “We hebben de mannen niet nodig”

“Ik ben net op tijd in conditie”, reageerde Van der Breggen achteraf. “Daartoe was de Healthy Aging Tour van vorige week ideaal waar ik tweede werd. Dit is voor mij met de allereerste Amstel, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik de belangrijkste week van het voorseizoen.”

“Het is ergens wel een voordeel is om te rijden op dezelfde dag als de mannen. Al was het maar voor de kijkcijfers en de media-aandacht, maar eigenlijk hebben we de mannen niet nodig. Ik ben wel blij dat na de Ronde in Drenthe Nederland nu eindelijk een Amstel Gold Race voor vrouwen heeft.”

De Amerikaanse Coryn Rivera (Sunweb), winnares van de Ronde van Vlaanderen, blijft leider in de Wereldbeker voor vrouwen. Sofie De Vuyst (Lares-Waowdeals) werd 26ste en eerste Belgische in een Amstel Gold Race waarin de helft van de top-10 volbloed Nederlandse was.