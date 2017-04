Twee doden bij schietpartij aan Turks stemlokaal

Aan een verkiezingslokaal in de zuidoostelijke provincie Diyarbakir in Turkije is zondag een schietpartij ontstaan, waarbij twee doden en één gewonde zijn gevallen. Dat melden verschillende Turkse media.

Volgens het private nieuwsagentschap Dogan brak de schietpartij uit rond 9.30 uur plaatselijke tijd tussen twee groepen die er een andere politieke mening op nahielden. Plaats van het geweld was de speelplaats van een school in het dorp Yabanardi, waar een stemlokaal is ondergebracht.

Er zouden twee verdachten zijn opgepakt, allebei zonen van het dorpshoofd. Een van hen wordt ervan verdacht het vuur geopend te hebben.