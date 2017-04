Al sinds februari stonden er camera’s gericht op April, de zwangere giraf in Animal Adventure Park in het Amerikaanse Harpursville die op het punt stond om te bevallen. De hele wereld kon via een livestream perfect volgen hoe de bevalling zou verlopen. Het bleek een lange tijd wachten - bijna twee maanden bleef de livestream lopen - maar zaterdag was het eindelijk zover.

Het is het vierde kalfje van de vijftienjarige giraf. April heeft er een zwangerschap opzitten van zestien maanden, waarbij ze een steeds grotere internetsensatie werd. Op het moment van de bevalling keken ruim een miljoen mensen naar de immens populaire livestream. De normale draagtijd van een giraf bedraagt om en bij de vijftien maanden.

Een afbeelding die de dierentuin op Facebook postte, laat zien dat alles goed gaat met zowel het mannelijke kalfje als April. Een naam voor de kleine giraf is nog niet bekend. Voor dat laatste zal de zoo een wedstrijd lanceren waarbij iedereen een naam kan inzenden na een donatie van één dollar. Het ingezamelde geld zal onder meer gebruikt worden voor de verzorging van het zoogdier.

Eerder dit jaar zorgde de livestream op YouTube ook al voor ophef. De videosite blokkeerde toen voor enige tijd de livestream van de dierentuin omdat ze klachten kregen van extremistische dierenactivisten die stelden dat de beelden 'te seksueel expliciet' waren. Niet lang daarna besloot YouTube om de beelden toch weer openbaar te maken.