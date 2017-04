Bronzen Degrendele: “Dit overtreft alle verwachtingen”

Op het WK Baanwielrennen in Hongkong heeft Nicky Degrendele (20) het brons gepakt in het keiring. De West-Vlaamse legde een foutloos parcours af op weg naar de finale van het keirinnummer. Na eerder al het goud in de ploegkoers voor Jolien D’hoore en Lotte Kopecky, brons voor D’hoore in de scratch en zilver voor Kenny Deketele in de puntenkoers, is het de vierde medaille voor de Belgen op dit WK baanwielrennen.

In de finale nam ze het op tegen de Duitse Vogel, de Australische Morton, de Nederlandse Braspennincx, de Litouwse Krupeckaite en de Colombiaanse Bayona Pineda. Kristina Vogel, die eerder al de sprinttitel won, debutante Degrendele pakte brons en bezorgde België een vierde medaille. sDegrendele, die in Varsenare woont, bevestigt met deze prestatie de progressie welke ze eerder deze winter toonde. Degrendele eindigde tweede in de World Cup.

Beloning

“Dit is een beloning voor mijn vele harde werk”, zei ze na afloop. Degrendele, pas 20, investeerde de voorbije maanden hard in haar sport en trainde vaak in het buitenland. “Ik ben vele weken van huis geweest de voorbije weken. Als je vooruit wil in mijn discipline, de sprint en keirin, moet je wel naar het buitenland. Als jeugdrenner kan je wel progressie maken, maar om je verder te specialiseren bij de profs train je beter in Zwitserland. In december 2015 had ik daar al even over gebabbeld met piste-coördinator Koen Beeckman en de deal was snel geklonken. Dankzij de steun van de federatie trok ik wat later drie weken naar de piste in Aigle, in Zwitserland en dat verliep heel goed.”

Degrendele vertoefde van augustus vorig jaar tot eind december, met uitzondering van wedstrijden en het EK in Frankrijk, bijna de hele tijd in Zwitserland en ook dit jaar, sinds eind februari trainde ze in Aigle. “Na de Wereldbeker in Cali tot vlak voor het WK heb ik daar opnieuw hard gewerkt. Het is er ideaal om te trainen, je leeft en werkt als een topsporter, de focus ligt 100 procent op je sport en ik kan er harder trainen, beter trainen tegen ook andere pistiers.”

De bondscoach noemde haar vooraf een outsider voor de medailles in het keirin en Degrendele maakte het waar zondag in Hongkong door naar het brons te fietsen. “Stiekem had ik er wel een beetje op gehoopt om in de medailles te rijden”, gaf ze toe, “maar dat ik die medaille nu echt te pakken heb, is toch echt wel super. Het overtreft wel de verwachtingen. En ja, ik besef dat het om een post-olympisch jaar gaat, maar de tegenstand was echt wel sterk en ik heb er voor moeten knokken. Deze medaille is een opsteker na de teleurstelling in de sprint (waar ze werd uitgeschakeld in de 1/16de finale). Ik wil beide disciplines blijven combineren en er verder in groeien. Keirin is mijn sterke punt, mijn sprint moet nog beter, maar goed, deze medaille pakken ze me alvast niet meer af.”