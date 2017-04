Veterane Francesca Schiavone boekt achtste toernooizege op WTA Bogota

Francesca Schiavone (WTA-168) heeft zaterdag het met 250.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Bogota gewonnen. In de finale nam de 36-jarige Italiaanse in 1 uur en 39 minuten met 6-4 en 7-5 de maat van de Spaanse Lara Arruabarrena (WTA-65).

Voor Schiavone is het de achtste WTA-titel. In 2007 won ze in Bad Gastein, in 2009 in Moskou, in 2010 in Barcelona en Roland-Garros, in 2012 in Straatsburg, in 2013 in Marrakech en vorig jaar in Rio de Janeiro. Daarnaast was de Italiaanse veterane elf keer runner-up.

Arruabarrena won het graveltoernooi in Bogota in 2012. Vorig jaar pakte ze in Seoel een tweede WTA-titel. Zaterdag moest de 25-jarige Spaanse voor het eerst het onderspit delven in de finale van een WTA-toernooi.