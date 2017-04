Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn duizenden mensen op straat gekomen om president Trump te vragen zijn belastingaangifte publiek te maken. Trump had gezegd dat niemand daar nog van wakker ligt.

De betogers van de ‘Tax March’ willen opnieuw de aandacht vestigen op de weigering van Donald Trump om zijn belastingaangifte te openbaren. Door dat niet te doen, breekt Trump met de traditie die zijn voorgangers al meer dan 40 jaar respecteerden. Bovendien had de Amerikaanse president aangegeven dat het publiek hier niet wakker van ligt. En dat spreken de betogers in meer dan 150 Amerikaanse steden tegen.

Naast optochten in New York, Washington en Los Angeles zijn er ook in Europa, Japan en Nieuw-Zeeland mensen die vandaag op straat komen om de belastingaangifte te eisen. De kritiek luidt dat Trump geen inzage wil geven in die documenten om zijn echte waarde en zijn zakelijke belangen te verbergen.

Toen Trump nog presidentskandidaat was, blijf hij steevast zeggen dat hij die belastingsdocumenten niet mocht vrijgeven omdat de Amerikaanse belastingsdienst IRS bezig was met een audit. In september zei Trump in een tv-interview dat ‘niemand er nog op zat te wachten, buiten enkele journalisten’.

De IRS liet in die periode ook weten dat Trump zijn aangifte ook tijdens een audit mag vrijgeven.

Tax day

De belastingsbetogingen tegen Trump hebben vorm gekregen na de grootschalige vrouwenmars op 21 januari, een dag na Trumps inauguratie. Comedyschrijver Frank Lesser zette toen dit bericht op Twitter: ‘Trump zegt dat niemand wakker ligt van zijn belastingen. Het volgende grote protest zou op Tax Day moeten zijn, om het tegendeel te bewijzen.’ Het bericht werd meer dan 21.000 keer geretweet.

Vandaag is het in de Verenigde Staten die befaamde Tax Day, de dag waarop Amerikanen hun belastingsaangifte moeten inleveren.

De voorbije maanden doken in Amerikaanse media fragmenten op van eerdere belastingaangiftes van Donald Trump. In 2005 betaalde hij 38 miljoen dollar belastingen op een inkomen van 150 miljoen dollar, en toen jaar eerder gaf Trump een verlies van 916 miljoen dollar aan bij de fiscus.

Een peiling van begin april gaf aan dat twee derde van de respondenten vond dat president Trump zijn belastingaangiftes publiek moest maken. Andere recente peilingen hadden gelijkaardige resultaten.