Jasper Philipsen tweede in ZLM Tour

Jasper Philipsen (BMC Development) heeft zaterdag net naast de zege gegrepen in de 22e editie van de ZLM Tour. Na 181 biljartvlakke kilometers moest de 19-jarige Antwerpenaar, vorige week ook al tweede in de Ronde van Vlaanderen voor beloften, in het Nederlandse Goes in een sprint met acht alleen de 21-jarige Engelsman Christopher Lawless (Aexon-Hagens Berman) laten voorgaan. De Fransman Jérémy Lecroq werd derde. Cedric Beullens finishte op vijf seconden als tweede Belg net buiten de top tien.