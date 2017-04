Bjorg Lambrecht wint Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften

Bjorg Lambrecht heeft Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften gewonnen. De 20-jarige klimmer van Lotto-Soudal U23 is de eerste Belg sinds Tosh Van der Sande in 2011 die de jongerenversie van de klimklassieker weet te winnen. Lambrecht bleef bergop de Brit James Knox en de Amerikaan William Barta voor. Met Franklin Six (vijfde) en Julien Mortier (negende) eindigden er nog twee Belgen in de top tien.

Na een geanimeerde wedstrijd spatte de wedstrijd op de beklimmingen van La Redoute en La Roche aux Faucons uit elkaar. Lambrecht verscheen voorin met Lucas Hamilton (Australië), William Barta (Axeon-Hagens-Berman) en James Knox (Team Wiggins). Bjarne Vanacker (EFC-L&R-Vulsteke) reageerde en wat later deden Michael Storer, Jorden De Haes (EFC-L&R-Vulsteke) en Andreas Kron hem dat na. Het kwartet diepte een boni uit van 30” en bleef buiten schot. Op de piste van Ans spurtte men voor de overwinning en dat verliep opnieuw niet zonder enig risico. “Link, stressen tot de finish”, zuchtte sportdirecteur Kurt Van De Wouwer. “De voorsprong was nooit groot. Kwam er bij dat de eerste achtervolgende groep de piste opreed toen de koplopers wilden inzetten. Een spurt op de piste is altijd speciaal.”

Na een photofinish ging de overwinning naar Lambrecht, die Knox en Barta voorafging. “Ik was zeker van mijn stuk”, vertelde de oeverloos gelukkige winnaar, die Logan Owen opvolgt op de erelijst. “Het was een heel korte spurt, maar ik kon Knox op de streep nog remonteren.” Eerder dit seizoen won Lambrecht, die tijdens de voorbije winter een voetbreuk opliep, al in Ursel. Lambrecht wordt na sterke exploten in buitenlandse rittenkoersen een grote toekomst voorspeld.