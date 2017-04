In Marokko is editie 2017 van de Marathon des Sables achter de rug. Deze wedstrijd beslaat zes etappes en wordt beschouwd als de zwaarste voettocht ter wereld. De deelnemers lopen in totaal 250 km door de woestijn. Rachid El Morabity eindigt dit jaar als eerste, zijn broer Mohamed kwam zeven seconden later als tweede over de meet.