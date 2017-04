Met een grootschalige militaire parade in de hoofdstad Pyogyang heeft Noord-Korea zaterdag de 105e verjaardag gevierd van wijlen de ‘eeuwige’ president Kim Il Sung. De ‘Dag van de Zon’ wordt overschaduwd door een dreiging van oorlog. De parade werd geïnspecteerd door de huidige president Kim Jong Un, een kleinzoon van de stichter van Noord-Korea.

Het Zuid-Koreaanse leger stelt dat tijdens de optocht ook een nieuwe intercontinentale ballistische raket werd vertoond.

In een toespraak haalde hoge regeringsfunctionaris Choe Ryong Hae uit naar de Verenigde Staten. Noord-Korea is bereid een militaire actie van de VS te pareren, luidde het. Zetten de Amerikanen kernwapens in, dan zullen wij dat ook doen, waarschuwde Choe. Waarnemers gaan ervan uit dat de Amerikaanse superbom die deze week boven Afghanistan werd afgegooid een ‘waarschuwing’ jegens het regime in Pyongyang was.

In het licht van een mogelijke oorlog met kernwapens dringt Peking inmiddels aan op Russische hulp om het vuur uit de lont te halen. China en Rusland willen alle bij het conflict betrokken landen weer aan de onderhandelingstafel krijgen, zei de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi na een onderhoud met zijn Russische collega Sergej Lavrov. We moeten ‘oorlog en chaos’ op het Koreaanse schiereiland vermijden, aldus Wang.