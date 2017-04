Sprookje Union blijft duren

Union heeft het weer geflikt in Play-off 2. Het leek lange tijd af te stevenen op een 1-2 nederlaag tegen Standard, maar scoorde in de allerlaatste minuut van de toegevoegde tijd de 2-2 gelijkmaker. Zo blijft Union aan de leiding in Play-off 2A en heeft Standard nog steeds niet gewonnen in deze play-offs.

Union kondigde de wedstrijd tegen Standard vooraf aan als de match van het jaar, en dat hadden de supporters begrepen. 10.000 fans zakten af naar het Koning Boudewijnstadion en zagen hoe Union sterk startte tegen Standard. Het eerste kansje was wel voor Standard, maar Sà kopte in de handen van doelman Saussez.

Kunstje van 57 jaar geleden herhalen?

Daarna nam Union de match in handen, en dat leidde in de dertiende minuut tot de knappe openingsgoal. Rajsel behield het overzicht aan de rand van zestien, legde de bal met een boogje perfect tot bij de Fransman Aguemon en die haalde in één tijd beslissend uit: 1-0 voor Union, dat zo voor de derde match op rij als eerste op voorsprong kwam. Aguemon kreeg drie minuten opnieuw een grote kans, maar Collins Fai blokte het schot goed af.

Union won 57 jaar geleden de laatste keer tegen Standard, toen het met 3-1 won. Dat kunstje leek het vrijdag te herhalen, want nog voor het halfuur spatte de 2-0 van Rajsel uiteen op de paal. Union was baas, maar vond de belangrijke tweede goal niet. Standard was nergens, maar kwam na 32 minuten toch langszij dankzij een alerte Orlando Sà. De Portugees duwde aan de tweede paal een voorzet van Legear binnen en leidde zo de Luikse wederopstanding in.

Winning goal in laatste seconden

Op slag van rust volgde dan de verrassende 1-2 voor de Rouches. Raman gooide het leer slim voor, Sà bediende Belfodil en de Algerijn knalde de bal droogjes in de hoek binnen. Standard speelde allesbehalve goed in de eerste helft, maar kon toch met een voorsprong de rust in. Union gaf zich na de rust nog niet gewonnen en ging met mondjesmaat op zoek naar de gelijkmaker.

De tweede periode had helaas iets minder om het lijf dan voor de rust. Het was wachten op de slotminuten vooraleer er nog van echte dreiging sprake kon zijn. Union draaide de gas nog eens open en kreeg in de absolute slotfase loon naar werken. Pietro Perdichizzi scoorde in de laatste minuut van de toegevoegde tijd de 2-2 gelijkmaker voor Union. Daardoor blijft Union leider met 7 punten, al kan STVV wel naast Union aan de leiding komen mits een zege tegen Lierse zaterdag. Standard blijft vijfde en wacht nog steeds op een eerste zege.