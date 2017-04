Justitie weet niet wat aan te vangen met bitcoins

In een drugszaak zijn 946 bitcoins verbeurd verklaard, omgerekend meer dan een miljoen euro. Het gerecht vlooit uit wat het daarmee moet doen.

Vanuit zijn ouderlijke woonst in Torhout verstuurde een 25-jarige dealer pakketjes met synthetische drugs. Zijn klanten bestelden bij hem via het darknet, de anonieme onderbuik van het gewone internet, en betaalden hem met bitcoins – een virtuele munt. Maar de dealer liep tegen de lamp, omdat hij zijn postpakketjes te weinig frankeerde.

Na een inval nam het gerecht het drugsgeld in beslag. In januari veroordeelde de strafrechter de man tot veertig maanden cel en verklaarde hij ook 946 bitcoins verbeurd. Het geld werd dus definitief afgenomen en zit nu nog altijd in de portefeuille van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV), dat in beslag genomen goederen en verbeurdverklaringen beheert.

Omgerekend tegen de huidige koers zijn die 946 bitcoins één miljoen euro waard. In principe zou de staat die kunnen verkopen op een online financiële markt, maar Justitie is er nog niet uit wat ze er het best mee doet.

Samen met het openbaar ministerie, experts van de federale politie én Financiën is het COIV op zoek naar een oplossing. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei dat als antwoord op een parlementaire vraag van N-VA-kamerlid Koen Metsu. Zolang daarover niets is beslist, blijven de bitcoins onder beheer van het COIV. De dienst heeft ook nog eens 105 bitcoins (of 115.815 euro) uit een andere drugszaak onder zijn hoede. Over dat dossier moet cassatie nog een definitief arrest vellen.

Criminelen hebben allang hun weg gevonden naar virtuele munten zoals de bitcoin. ‘Onze Federale Computer Crime Unit wordt wekelijks ingeschakeld om op zoek te gaan naar afzenders of bestemmelingen van dat soort transacties’, klinkt het bij de persdienst van de federale politie.

Ransomeware

Vooral in drugsdossiers en gevallen van ‘ransomware’, waarbij iemands pc wordt geblokkeerd voor losgeld, komen bitcoins te pas. Gangsters gaan er dikwijls van uit dat transacties in die munt volledig anoniem zijn, maar dat klopt slechts gedeeltelijk. De geldbewegingen vallen dikwijls te achterhalen.

De koers van de bitcoin gaat al een paar jaar flink de hoogte in, maar soms kan die ook plots een diepe duik nemen, zoals begin dit jaar. Dat maakt het voor Justitie niet eenvoudiger om uit te maken wat er het best mee gebeurt. In beslag genomen goederen moeten ‘waardevast’ worden beheerd. Een auto van een drugdealer moet tegen een correcte prijs worden verkocht, hetzelfde geldt voor de bitcoins. Door de zeer onvoorspelbare koers loopt het COIV het risico ze te verkopen voor een lager bedrag dan ze waard waren toen ze in beslag werden genomen.