Monopolie Microsoft leidt tot veiligheidsheidsproblemen

De software van Microsoft zit diep verweven in overheidsapparaten over heel Europa. En dat is niet zonder gevaar. ‘Na de onthullingen van Snowden had ik verwacht dat Europa sterker zou reageren.’

Over heel Europa werken overheden met software van Microsoft of andere Amerikaanse technologiereuzen. Voor de Amerikanen het gedroomde kanaal om binnen te dringen tot in de politieke achterkamers. China beseft dat gevaar en weekt zich los van de Amerikaanse producten. Onder leiding van de nationale academie voor ingenieurswetenschappen promoot het een eigen, op Linux gebaseerd besturingssysteem, ‘NeoKylin’.

De ‘de-Windowsering’, zoals projectleider professor Ni Guangnang het noemt, moet vooral in veiligheidsgevoelige sectoren gebeuren. Bij het leger en de overheidsinstellingen, en in de financiële sector wordt het gebruik van open programma’s daarom verplicht. De omschakeling moet tegen 2020 rond zijn.

Hoe zit het intussen in Europa? ‘Veel lidstaten zijn zo afhankelijk van Microsoft dat ze niet meer kunnen kiezen welke software ze gebruiken. Daardoor lopen ze het risico de controle over hun eigen IT-infrastructuur te verliezen’, zegt de Duitse jurist en informaticus Martin Schallbruch. Tot in 2016 stond hij aan het hoofd van de IT-afdeling van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, vandaag is hij onderzoeker aan de Berlijnse Hogeschool voor Economie, ESMT. ‘Als overheden zouden overschakelen op een onafhankelijke IT-architectuur, dan zouden daar enorme investeringen nodig zijn’, zegt hij.

Onder meer die hoge kosten maken het praktisch bijna onmogelijk om afscheid te nemen van bijvoorbeeld Microsoft. Experts noemen zo’n doorgedreven afhankelijkheid een ‘lock-in’.

Wat zijn de gevolgen van zo’n ‘lock-in’? En wat kunnen regeringen daaraan doen? Een team van journalisten binnen het netwerk Investigate Europe heeft dat gedurende drie maanden bestudeerd. Microsoft zelf verkoos om niet te reageren. Lees het hier.