Stoffel Vandoorne werd vandaag opnieuw geconfronteerd met technische problemen, de Honda-motor liet het opnieuw afweten. Frustrerend, dat beseft ook Vandoorne maar al te goed.

Het was opnieuw geen positieve dag voor Vandoorne. Tijdens de eerste oefensessie slaagde Vandoorne er nog in om de dertiende tijd te rijden, al moest hij zijn McLaren MCL32 wel vroegtijdig aan de kant properen door een motorprobleem.

McLaren besloot vervolgens om de Honda-motor te vervangen. Dat werkje duurde tot ongeveer halverwege de tweede oefensessie waardoor Vandoor heel wat kostbare tijd verloor. Tijdens de tweede oefensessie slaagde Vandoorne er niet in om een competitieve rondetijd neer te zetten, wat resulteerde in de laatste plaats.

"Het was opnieuw een dag met problemen voor mij. Tijdens de eerste oefensessie hadden we motorproblemen en tijdens de tweede oefensessie opnieuw, waardoor ik niet veel kon rijden," blikt Vandoorne terug op de eerste dag van het raceweekend in Bahrein. "Het is jammer dat ik zoveel tijd ben verloren, zeker tijdens de tweede oefensessie, wanneer de omstandigheden erg op die van de kwalificatie en de race lijken. Hopelijk kennen we op zaterdag een dag die veel vlotter verloopt en overwinnen we de problemen."

"We gaan de kwalificatie nu een beetje 'blind' tegemoet maar gelukkig reed Fernando heel wat ronden, wat positief is. We zullen de data van Fernando moeten gebruiken maar ik ben er zeker van dat die info zeer nuttig zal zijn. De betrouwbaarheidsproblemen hebben er tot dusver voor gezorgd dat ons seizoen nog niet ideaal is geweest. Er is nog geen raceweekend geweest waarbij we geen problemen gekend hebben."

Vandoorne beseft dan ook dat het team en hijzelf zich in een moeilijk situatie bevinden.

"Het is momenteel een moeilijke situatie, maar zo is het nu eenmaal. We wisten dat dit opnieuw een moeilijk weekend zou worden. Hopelijk verloopt morgen beter voor ons. Ik heb niet echt een idee wat er morgen (zaterdag) mogelijk is. We mogen onszelf momenteel geen doel vooropstellen. Ik denk dat we er simpelweg voor moeten zien te zorgen dat we een probleemloze dag kennen en we zullen zien wat er mogelijk is," besluit Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: