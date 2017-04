André Gilles blijft nog tijdje bij Nethys: ‘Onbegrijpelijk en arrogant’

Ex-voorzitter van Publifin en Nethys André Gilles (PS) blijft nog even in de raad van bestuur van Nethys. ‘Onbegrijpelijk’, vindt PS-parlementslid Patrick Prévot.

Gilles blijft ook nog voorzitter van het uitvoerend en strategisch comité tot de algemene vergadering daar anders over beslist. Dat zei hij vrijdag in de onderzoekscommissie van het Waals Parlement.

‘Ik was al voorzitter van het strategisch comité en u benadrukte dat Nethys een successtory is’, zei Gilles. ‘Mijn geheugen kan nog een tijdje nuttig zijn voor de transformatie’.

André Gilles, de voorzitter van Publifin, bood begin maart zijn ontslag aan omdat hij vindt dat hij niet langer kan functioneren. Hij nam ook ontslag uit al zijn provinciale functies. Na de ‘Publifin-bashing’ wordt ‘naar geen enkel woord, geen enkele uitleg, geen enkele rationale redenering’ nog geluisterd, meldde hij via Facebook.

‘Problematisch’

PS-parlementslid Prévot reageerde boos. ‘U haalt uw expertise aan, maar begrijpt u dan niet dat elke teen die u bij de groep binnen hebt problematisch kan zijn, met alles wat we nu weten en met wat er bij de bevolking leeft? ‘

‘En u beweert niet mijn rechter te zijn’, repliceerde Gilles. Hij wees erop dat alle bestuurders door de algemene vergadering zijn aangeduid. ‘Tot aan de algemene vergadering blijft mijn mandaat geldig.’

Prévot noemde de uitspraken van Gilles een teken van arrogantie en normvervaging.

Wat is de Publifin-affaire ook alweer?

De bal in de affaire-Publifin ging al eind december aan het rollen. Het gaat om een intercommunale die is ontstaan uit verschillende Luikse entiteiten, allemaal actief in de energiedistributiesector.

De lokale politici die een zitje hadden in de adviesraden van Publifin werden daar aardig voor verloond. Het ging om bedragen tussen de 1.300 en de 2.800 euro bruto per maand, terwijl ze vaak niet eens aanwezig waren in de vergaderingen. De betalingen liepen sinds midden 2013 en tikten dus aan tot hoge bedragen. Er waren ingenieuze systemen opgezet om aan controle te ontsnappen.