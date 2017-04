Noord-Korea zal ‘meedogenloos’ reageren op Amerikaanse provocatie

Het Noord-Koreaanse leger belooft een ‘meedogenloze reactie’ op elke provocatie van de Verenigde Staten. Dat berichtte het officiële persagentschap KCNA vrijdag.

Pyongyang zou zich dit weekend wel eens kunnen wagen aan een nieuwe nucleaire test, wat tot dreigende taal had geleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Afgelopen weekend stuurden de VS het vliegdekschip USS Carl Vinson van Singapore naar het Koreaanse schiereiland in het westen van de Stille Oceaan, onder meer vergezeld van verschillende rakettenkruisers. Noord-Korea zegt dat het zal reageren op de ‘dwaze’ ontplooiing van die vloot en zegt dat het klaar is voor oorlog.

In het bericht van KCNA staat dat het Noord-Koreaanse leger de Amerikaanse basissen in buurland Zuid-Korea ‘in enkele minuten zal verpulveren’, net als het Zuid-Koreaanse presidentiële paleis. ‘Hoe meer grote doelwitten zoals nucleaire vliegdekschepen, hoe groter de impact van onze meedogenloze aanvallen zal zijn’, luidt het.

China waarschuwt voor conflict

China roept de Verenigde Staten ondertussen op om geen preventieve aanval uit voeren op Noord-Korea. ‘De winnaar zal niet degene zijn die de scherpste uithalen formuleert of het meest met zijn spierbundels rolt’, stelt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. ‘Als er een oorlog komt, is het resultaat een situatie waar niemand als winnaar uitkomt. De enige mogelijke uitweg is de dialoog. Wij vragen dat de provocaties stoppen.’

De Chinese minister waarschuwt: ‘Wie een oorlog start, zal de historische verantwoordelijkheid daarvoor dragen en de prijs betalen’, aldus Wang.

Naast de VS verhoogt ook China de druk op zijn ‘bondgenoot’ Noord-Korea om geen rakettest uit te voeren. Als er zaterdag een zesde nucleaire test komt of een ballistische lange­afstandsraket afgevuurd wordt, is het Chinese geduld op en volgen ‘sancties zonder precedent’.