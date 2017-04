Door werken zijn de NMBS en Infrabel genoodzaakt om vijf grote maatregelen te nemen voor de onderbreking van alle treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuidverbinding van 29 april tot en met 1 mei.

Er stoppen in dat weekend geen treinen in Brussel-Centraal en om de hinder bij de reiziger tot een minimum te beperken worden er in totaal vijf maatregelen getroffen voor een aangepaste treindienst.

1. De treinen van en naar Brussel worden omgeleid

De twee belangrijkste treinverbindingen van en naar de kust, Eupen - Oostende en Genk - Knokke/Blankenberge, worden omgeleid en stoppen niet in Brussel-Noord en Brussel-Zuid.

Deze reizigers kunnen overstappen in Schaarbeek of Denderleeuw (waar deze treinen uitzonderlijk halt

houden):



Reizigers uit de regio van Hasselt en Luik reizen naar Schaarbeek, waar ze kunnen overstappen op een

trein richting Brussel.



Reizigers uit de regio van Brugge en Gent reizen naar Denderleeuw, waar ze kunnen overstappen op een

trein richting Brussel.

2. De treinen van en naar de kust worden omgeleid

Voor reizigers uit de regio van Hasselt, Leuven en Luik verandert er niets. Hun trein naar de kust wordt in

Brussel omgeleid, maar de reizigers zijn niet langer onderweg.



Reizigers uit Brussel-Noord of Brussel-Zuid reizen met de trein naar Schaarbeek, Denderleeuw of Gent-

Sint-Pieters, waar ze kunnen overstappen op de rechtstreekse trein naar Oostende, Knokke of Blankenberge. Ze zijn een twintigtal minuten langer onderweg.



Reizigers uit de regio Aalst hebben uitzonderlijk geen rechtstreekse verbinding naar De Panne, maar dienen over te stappen in Gent-Sint-Pieters. Ze zijn daardoor een half uur langer onderweg.

3. Treinverbindingen worden gesplitst

Een aantal treinen dat door de Brusselse Noord-Zuidverbinding rijdt, wordt beperkt of gesplitst in twee verbindingen. Zo zal de treinverbinding tussen Antwerpen-Centraal en Charleroi-Zuid enerzijds een verbinding worden tussen Antwerpen-Centraal en

Brussel-Noord en anderzijds een tussen Brussel-Zuid en Charleroi-Zuid.



4. Pendeltreinen



Tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid zullen via een omleiding via het westelijk ringspoor elk uur in beide richtingen drie treinen rijden. Het gaat om twee pendeltreinen en de gewone trein De Panne - Landen. Deze drie treinen stoppen ook in het station Brussels Airport-Zaventem.



Hieronder ziet u een overzicht van de trajecten van de twee pendeltreinen:

• Denderleeuw – Brussel-Zuid – Brussel-Noord – Schaarbeek – Brussels Airport-Zaventem

• Brussel-Zuid – Brussel-Noord – Schaarbeek – Brussels Airport-Zaventem



Daarnaast rijdt ook tussen Brussel-Noord en Leuven elk uur een rechtstreekse pendeltrein.

5. Treinreizigers reizen gratis met MIVB



Reizigers die van of naar het centrum van Brussel willen, kunnen gratis gebruikmaken van de MIVB. NMBS deelt daarvoor, op vertoon van een geldig NMBS-vervoersbewijs, MIVB-tickets uit in de centrale hal van de stations Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid.



Reizigers die met dit MIVB-ticket van of naar het centrum van Brussel willen reizen, maken het best gebruik van

tramlijnen 3 of 4. Tijdens het verlengde weekend legt MIVB op deze lijnen extra trams in.

Hierdoor rijdt er op zaterdag 29 april een tram om de drie minuten en op zondag 30 april en maandag 1 mei één om de vijf minuten. Zowel de trams op lijn 3 als 4 stoppen aan de treinstations Brussel-Noord en Brussel-Zuid. Wie naar het centrum van

Brussel moet, stapt het best af aan de haltes De Brouckère of Beurs.

6. Van en naar Brussels Airport - Zaventem

Wie tijdens het verlengde weekend van of naar de luchthaven moet reizen, moet wat extra tijd rekenen om de luchthaven te bereiken. Concreet worden drie IC-verbindingen die normaal het station Brussels Airport-Zaventem als eindbestemming

hebben, uitzonderlijk beperkt in Brussel-Zuid.



Reizigers uit Oostende, Roeselare, Kortrijk en Zottegem, sporen best naar Gent-Sint-Pieters of Brussel-Zuid, waar ze kunnen overstappen op een trein naar de luchthaven. Deze reizigers zijn daardoor tot een half uur langer onderweg.



Reizigers uit de regio Aalst met bestemming luchthaven, reizen best naar Brussel-Zuid. Daar kunnen ze

overstappen op de de trein De Panne – Leuven / Landen. Ze zijn daardoor een halfuur langer onderweg.



Tussen Brussel (Brussel-Zuid en Brussel-Noord) en het station Brussels Airport-Zaventem zullen elk uur in

beide richtingen drie in plaats van zes treinen rijden.



Voor de rest van Vlaanderen verandert er niets. Zowel vanuit de regio Hasselt, Leuven en Antwerpen blijft het

normale aanbod naar Brussels Airport-Zaventem van kracht.

7. Internationaal treinverkeer

De Thalys-treinen volgen het normale traject tussen Parijs en Brussel-Zuid. Tussen Brussel-Zuid en Amsterdam worden ze omgeleid via het westelijk ringspoor.

• Tussen Brussel-Zuid en Luik-Guillemins, waar een verlengde stop is voorzien, worden Thalystreinen omgeleid via het westelijk

ringspoor.



De ICE-treinen vertrekken niet in Brussel-Zuid, maar wel in Brussel-Noord. Van daaruit volgen ze het normale

traject richting Duitsland.



De IC-trein Amsterdam – Brussel-Zuid, met haltes in Antwerpen-Centraal en Mechelen, rijdt niet verder dan

Brussels Airport-Zaventem. Vanuit Brussels Airport – Zaventem kunnen reizigers met bestemming Brussel gebruik maken van de drie pendeltreinen naar Brussel-Noord en Brussel-Zuid (zij kunnen natuurlijk ook via een overstap te Antwerpen-Centraal of

Mechelen naar de hoofdstad reizen).



De Eurostar-treinen en TGV-treinen ondervinden geen hinder.