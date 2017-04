Specialized neemt schuld op zich voor val Terpstra in Parijs-Roubaix

Fietsconstructeur Specialized heeft de volledige schuld op zich genomen voor de zware val van Niki Terpstra in Parijs-Roubaix van vorige zondag. De Nederlander kwam ten val op een van de eerste kasseistroken van de dag, Maing - Monchaux-sur-Ecaillon, en moest opgeven. De fietsleverancier van het Quick Step Floors-team had een experimenteel stuur geleverd dat op de fiets van Terpstra was gemonteerd.

De ex-winnaar van Parijs-Roubaix was gewond aan de knie na zijn val, maar hield er geen breuken aan over. “Ik weet niet wat er gebeurd is, plotseling verdween mijn stuur van onder me...” zei Terpstra na zijn opgave. Nu blijkt dat Specialized het probleem heeft achterhaald: door een miscommunicatie tussen twee afdelingen had Terpstra een verkeerd stuur gekregen. “Het was een experimenteel exemplaar dat nog niet getest was”, aldus Mark Cote en Mike Sinyard van Specialized. “We hadden Terpstra in januari al zo’n exemplaar gestuurd om te testen, nadien hebben we nog verbeteringen aangebracht. Maar door een communicatiefout reed Terpstra zondag in Roubaix met het originele pre-productiemodel van dat stuur. De veiligheid daarvan was nog niet getest.”

Geen enkel ander lid van Quick Step of Bora-Hansgrohe, dat ook met fietsen van Specialized rijdt, was op pad gestuurd met dat stuur. Specialized neemt de volledige schuld voor het incident op zich.