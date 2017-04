Vettel snelste in Bahrein, Vandoorne dertiende na motorprobleem

Sebastian Vettel heeft in zijn Ferrari tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Bahrein de snelste tijd laten noteren. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kreeg opnieuw af te rekenen met technische problemen en moest door een motorprobleem zijn wagen aan de kant zetten.

De eerste oefensessie op het Bahrain International Circuit ging onder een verzengende hitte van start. Onder een temperatuur van bijna 38 graden reden de eerste wagens de baan op. De baantemperatuur ging vlotjes zo'n tien graden hoger.

Het mag duidelijk zijn, in de woestijn van Bahrein wachtte zowel de wagens als de rijders een compleet andere uitdaging dan tijdens de eerste twee raceweekends . Al de teams voorzagen dan ook de nodige aanpassingen op hun wagens om onder meer de remmen alsook de motor beter te koelen dan in China of Australië.

Iets minder dan veertig minuten ver in de sessie stond Kimi Raikkonen plots langs de kant met een rokende Ferrari. Raikkonen mocht zieltogend door de woestijn van Bahrein stappen. Ferrari liet even later weten dat een oververhitting van het turbogedeelte van de motor de oorzaak van het probleem met Raikkonen zijn wagen was. Ondertussen had teamgenoot Sebastian Vettel de snelste tijd laten noteren.

Smoke appears at the rear of RAI's Ferrari



He slows right down to a halt at the side of the track #BahrainGP ???? #FP1 pic.twitter.com/l2CEfCqpRL — Formula 1 (@F1) April 14, 2017

Het was echter niet alleen Ferrari dat problemen kende. Een dik uur ver in de eerste oefensessie stond onze landgenoot Stoffel Vandoorne mooi tiende in de tussenstand maar even later gingen ook de knipperlichten bij McLaren op rood. Vandoorne parkeerde zijn McLaren immers langs de kant van de baan. "Een probleem met de motor" liet Vandoorne weten over de boordradio.

Trouble for VAN at Turn 10



He's out of his McLaren and his session looks over#BahrainGP ???? #FP1 pic.twitter.com/TM5MCAo8Z0 — Formula 1 (@F1) April 14, 2017

Een zoveelste probleem met de power unit van Honda. Erg pijnlijk want Honda F1-baas Yusuke Hasegawa had na de dubbele opgave in China laten verstaan dat Honda ondanks de problemen veel geleerd had en meer vertrouwen in de betrouwbaarheid van haar motor had gekregen.

Door zijn motorprobleem geraakte Vandoorne niet verder dan een dertiende tijd. Wel bemoedigend voor McLaren is dat teamgenoot Fernando Alonso een achtste tijd kon rijden, op iets meer dan 1,6 seconde van Vettel. McLaren lijkt, ondanks het motorprobleem bij Vandoorne, langzaam aan een stap vooruit te zetten.

Mercedes leek tijdens de eerste oefensessie dan weer verstoppertje te spelen. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas lieten immers slechts de tiende en veertiende tijd noteren. Ongetwijfeld komt daar tijdens de tweede oefensessie verandering in.

1. S. Vettel Ferrari 01:32.697 21

2. D. Ricciardo Red Bull 01:33.097 22

3. M. Verstappen Red Bull 01:33.566 23

4. S. Perez Force India 01:34.095 22

5. F. Massa Williams 01:34.246 24

6. L. Stroll Williams 01:34.322 25

7. E. Ocon Force India 01:34.332 23

8. F. Alonso McLaren 01:34.372 14

9. R. Grosjean Haas 01:34.564 21

10. L. Hamilton Mercedes 01:34.636 28

11. D. Kvyat Toro Rosso 01:34.838 13

12. N. Hulkenberg Renault 01:34.927 13

13. S. Vandoorne McLaren 01:34.997 10

14. V. Bottas Mercedes 01:35.002 27

15. J. Palmer Renault 01:35.068 19

16. K. Magnussen Haas 01:35.579 21

17. M. Ericsson Sauber 01:35.888 23

18. P. Wehrlein Sauber 01:35.959 23

19. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:36.079 16

20. K. Raikkonen Ferrari 01:42.333 6

