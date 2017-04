‘Met zo’n vergoeding had men wel vaker mogen vergaderen’

Willy Demeyer, PS-burgemeester van Luik en sterke man in de regio, legt de schuld van het Publifin-schandaal bij de bestuurders die in de sectorcomités zetelden en zo geld opstreken, soms zonder op te dagen.

Vandaag vindt de laatste dag van de openbare zittingen van de onderzoekscommissie over Publifin plaats. Een belangrijke dag, met getuigenissen van Demeyer, tot voor kort voorzitter van de Luikse federatie, van André Gilles (PS), tot voor kort voorzitter bij Publifin, en ook federaal minister Daniël Bacquelaine, de MR-topper in Luik.

Wat wist Demeyer?

Hoe de sectorcomités en de vergoedingen bij Publifin/Nethys tot stand kwamen? Na de hoorzitting van Willy Demeyer is zeker niet alles uitgeklaard. ‘Ik wist dat de vergoedingen vast waren en niet laag’, gaf Demeyer toe. ‘Hadden we de sectorcomités beter moeten reguleren? Misschien wel. Maar ik verwacht dat een gemeentelijke mandataris ook een verantwoordelijk draagt, als hij zijn mandaat uitvoert. Sommigen zijn niet komen opdagen op die vergaderingen, dat wist ik niet. Ik wist niet dat ze zo weinig samenkwamen. Met zo’n vergoeding had dat minstens één keer per maand moeten zijn.’

Toch voelt Demeyer zich niet verantwoordelijk. ‘Is het aan ons om daarin tussen te komen? Is het aan ons om tussen te komen in het beheer van een vennootschap?’ Demeyer wees naar de bestuurders in de comités, die in de onderzoekscommissie gezegd hebben dat ze niet altijd wisten wat ze er zaten te doen.’

Maar waarom het aantal zitjes voor bestuurders zo gegroeid is in 2013 - het aantal sectorcomités ging van één naar drie - blijft onduidelijk. ‘Dat is ons voorgesteld, en na een brede consultatie met verschillende actoren is dat goedgekeurd’, klonk het vaag. Demeyer staat nog steeds achter die sectorcomités.

Imago besmeurd

Behalve de vergoedingen voor de politici in de sectorcomités doen ook de hoge vergoedingen voor het management van Publifin duizelen. Stéphane Moreau, de ex-burgemeester van Ans, zou bedragen van zo’n 1 miljoen euro per jaar verdienen als topman van Publifin/Nethys. Demeyer is voorstander om de bedragen te beperken tot 209.000 euro. Maar het ontslag van Moreau vraagt hij niet, tot onbegrip van MR-parlementslid Jean-Luc Crucke. ‘Hoe kan iemand die het imago van Publifin zo besmeurde, verder werken aan een hervorming?’

Opvallend, Demeyer maakte ook bekend dat André Gilles, die vanmiddag gehoord wordt, nog een zitje heeft bij Nethys, volgens Le Soir minstens goed voor 42.000 euro. Voor CDH-parlementslid Dimitry Fourny een bewijs dat de PS-kopstukken het nog steeds niet begrepen hebben. Gilles, een van de sterke PS-mannen in Luik, stapte op als voorzitter bij Publifin, maar verdween dus niet helemaal uit de organisatie.