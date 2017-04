Stichting tegen Kanker: ‘Verdubbel prijs sigaretten’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil tegen 2025 tot 30 procent minder rokers in de wereld. ‘Als ons land die doelstelling wil halen, dan moet de prijs van een pakje sigaretten minstens verdubbelen’, luidt het bij de Stichting tegen Kanker. Concreet betekent dat u dan makkelijk 12,50 euro of meer per pakje zal moeten betalen.

In België sterven er jaarlijks 15.000 mensen aan de gevolgen van sigaretten. Volgens Stichting tegen Kanker is dat niet toevallig, want ons land doet het behoorlijk slecht wat betreft tabakspreventie.

Uit cijfers van de Tobacco Control Scale 2016 (TCS), een vergelijkende studie die Europese staten beoordeelt op hun antitabaksbeleid, blijkt dat België namelijk van de dertiende naar de zeventiende plaats zakt.

‘We zijn op de lijst zelfs bijna voorbijgestoken door nieuwkomers in de Europese Unie’, zegt Suzanne Gabriëls van de Stichting tegen Kanker. Ter vergelijking: enkele jaren geleden stond België nog op de achtste plaats, en dat in een lijst van 35 landen.

Niet voldoende

Enkele maatregelen die ons land de voorbije jaren heeft genomen, waaronder het rookverbod in de horeca, blijkt dus lang niet voldoende voor een goed rapport.

Volgens Gabriëls gaan rokers pas massaal terugkrabbelen als een forse prijsstijging komt. ‘Uit statistieken blijkt dat wanneer pakjes tot 10 procent duurder worden, er zo’n 4 procent minder mensen sigaretten zullen kopen.’

Verdubbeling

Maar zelfs dat is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nog niet voldoende. Zij willen tegen 2025 gemiddeld 30 procent minder rokers in de wereld. ‘Als we die doelstelling in België willen halen, moeten we de kostprijs van een pakje sigaretten tegen 2025 minstens verdubbelen’, legt Gabriëls uit.

Concreet wil dat zeggen dat u tegen dan makkelijk 12,50 euro zou kunnen betalen voor een pakje sigaretten. Een stevige knip in de portemonnee, dus.

‘Op die manier gaan we wellicht een concreet resultaat zien. We vragen dus echt aan de regering om een compleet antitabaksplan te maken, dat ambitieus genoeg is om de doelstelling van de WHO te halen’, geeft Gabriëls nog mee.