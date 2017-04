Lotte Kopecky niet goed gestart aan omnium op WK piste

Lotte Kopecky is niet goed gestart aan het omnium op het WK baanwielrennen in Hong Kong. Kopecky werd achtste in de scratch en werd teleurstellend zeventiende in de temporonden. Ze staat voorlopig dertiende in het klassement.

De favorieten hadden daarintegen de start van het WK-omnium niet gemist. . De Britse Katie Archibald won de scratch, het openingsnummer van het omnium. De Australische Amy Cure eindigde op rang twee, de Nederlandse Kirsten Wild derde.Lotte Kopecky beperkte de schade en eindigde in het zog van de Amerikaanse topper Sarah Hammer achtste.

Maar in de temporonden werd Kopecky pas zeventiende. De overwinning was, net als in de scratch, voor de Britse Katie Archibald. De Amerikaanse Sarah Hammer eindigde tweede voor de Canadese Stephanie Roorda. Na twee wedstrijdonderdelen heeft Archibald de touwtjes stevig in handen.

Tussenstand na twee wedstrijdonderdelen 1. Katie ARCHIBALD 80 punten, 2. Amy Cure 72, 3. Kirsten Wild 68, 4. Sarah Hammer 66, 5. Elisa Balsamo 64, 6. Daria Pikulik 54, 7. Michaele Drummond 50, 8. Stephanie Roorda 48, 9. Roxane Fournier 44, 10. Lydia Boylan 42, 13. lotte KOPECKY 34

Later vandaag werkt Kopecky nog de afvalling en puntenkoers af.