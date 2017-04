Bourgeois: 'Mensen zijn aanvaringen in Vlaamse meerderheid beu'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) roept zijn regeringsleden op het geruzie te stoppen. Eerder had minister Koen Geens (CD&V) op Radio 1 ook al gevraagd om de aanvallen op zijn partij te stoppen. ‘Ik heb het gevoel dat het rechtse en extreemrechtse politieke terrein zo hard mogelijk wordt bezet, en dat CD&V daarom af en toe moet gebasht worden.’

De voorbije week werd 'moslimpartij' CD&V aangevallen door staatssecretaris Zuhal Demir van coalitiepartner N-VA, en kwam het tot een conflict tussen federaal minister van Justitie Koen Geens en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.

'Ik betreur die aanvaringen, en ik denk dat de mensen dat ook beu zijn', reageerde minister-president Bourgeois nu voor het eerst op Radio 1. 'Daarom roep ik de meerderheid op om dat gekrakeel te stoppen. Debatten binnen de meerderheid moet je intern voeren. Alle partijen - ik benadruk hierin 'alle' - moeten daarin respect tonen voor elkaar. Wat mij betreft, moeten we de rangen sluiten.'

Geens: Wat voor toestanden zijn dit toch?

Eerder vanochtend verklaarde ook Geens er stilaan genoeg van te hebben. ‘Er is geen reden om van opiniepeiling tot opiniepeiling - elke paar maand is er wel één - te gaan’, zei de minister in De Ochtend op Radio 1. ‘Demir is mijn oud-studente. Binnenkort moet ik met haar samenwerken. Dat kan toch niet met de vraag in het achterhoofd of zij nu echt vindt dat ik tot een moslimpartij behoor? Wat voor toestanden zijn dit toch? Ik zou hopen dat Demir meer doet dan haar toon milderen. Laat ons opnieuw behoorlijk samenwerken.’

Olie op het vuur

Geens kwam ook terug op het conflict met de Fatih-moskee, dat zijn partij op Vlaams niveau op de regeringstafel zal leggen. ‘Ik vind het vreemd dat over de intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee niet gepraat is tussen de Vlaamse en de federale regering’, zei Geens. ‘We hadden op 19 april een vergadermoment gepland, met mijn kabinet, het kabinet van minister Homans en de Staatsveiligheid. Dan is het Turks referendum overigens afgelopen, toch een moment waarop er beter geen olie op het vuur wordt gegooid.’

Met andere woorden: Geens begrijpt niet dat Homans zo snel heeft beslist over de erkenning van de Fatih-moskee, zonder overleg, en overigens op een moment dat de spanning binnen de Turkse gemeenschap al op een hoogtepunt zit. Geens kondigde nog aan dat hij een omzendbrief voorbereidt om de erkenning van de moskeeën te verbeteren.

Gematigde soennieten

Of er dan geen probleem is met Diyanet, het Turkse overheidsorgaan voor godsdienstzaken, in België? ‘De Staatsveiligheid zegt, vrij openbaar, dat er een gematigde, soennitische strekking heerst. Of elke Diyanet-moskee daarom veilig is? Neen, dat zeg ik niet, maar daarom onderzoekt de Staatsveiligheid de moskeeën elk jaar op veiligheidsproblemen.’