‘Tientallen IS-strijders gedood’ met ‘Moeder van alle bommen’

Bij de Amerikaanse luchtaanval in Afghanistan met de ‘moeder van alle bommen’ zijn 36 IS-strijders omgekomen. Dat zegt het Afghaanse ministerie van Defensie. Ook de basis van de terreurgroep werd vernield.

De Verenigde Staten hebben voor het eerst gebruikgemaakt van de grootste niet-nucleaire bom uit hun arsenaal. De GBU-43 weegt meer dan 10 ton en is negen meter lang . Ze werd donderdagavond gedropt op een complex van grotten en tunnels in het oosten van Afghanistan, waar strijders van Islamitische Staat zouden schuilen.

Volgens Afghanistan zijn minstens 36 strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) omgekomen. Er zijn geen burgers gewond geraakt, zegt defensiewoordvoerder Dawlat Waziri.

‘Geen enkele burger raakte gewond en enkel de basis van IS die gebruikt wordt als uitvalsbasis voor aanvallen in andere delen van de provincie is verwoest’, zei hij. Er zou ook een grote wapenvoorraad vernietigd zijn.

Kritiek

De VS heeft de resultaten nog niet bevestigd. De Amerikaanse president noemde de aanval wel al een succes. Vorig weekend werd in die regio een Amerikaanse soldaat gedood. De VS hebben nog 8.400 soldaten in Afghanistan. Zij leiden er Afghaanse troepen op en staan hen bij in de strijd tegen de taliban en IS.

Niet iedereen is opgezet met de actie. De voormalige Afghaanse president Hamid Karzai veroordeelt de aanval als 'onmenselijk en een brutaal misbruik van ons land'.

Eerste keer

De bom werd voor het eerst getest in 2003 en produceerde toen een stofwolk die ruim dertig kilometer ver te zien was. De conventionele reuzenbom heet eigenlijk Massive Ordonance Air Burst, maar het acroniem MOAB wordt ook wel vertaald als mother of all bombs - de moeder van alle bommen. Naast het veroorzaken van een grote schokgolf zuigt ze ook alle zuurstof weg.