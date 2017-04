Canada heeft grootse plannen met cannabis

De Canadese regering heeft donderdag een wetsvoorstel ingediend om cannabis te legaliseren. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, wordt Canada het tweede land, na Uruguay, dat de drug volledig legaliseert als een consumptieproduct, aldus de Amerikaanse krant ‘New York Times’.

Volgens de nieuwe wet zouden Canadezen ouder dan 18 jaar tot 30 gram gedroogde of verse cannabis in hun bezit mogen hebben. Ze zullen ook tot vier plantjes mogen kweken in hun woning of ze kopen van een vergunde verkoper.

Met de wet wil de liberale regering van premier Justin Trudeau, die van de legalisering van cannabis een van zijn campagnebeloftes maakte, een ‘strikt wettelijk kader’ op poten zetten voor de productie, verkoop, verdeling en het bezit van de drug, en de maatregelen versterken om rijden onder invloed tegen te gaan.

Gefaald

Volgens minister van Volksgezondheid Ralph Goodale slaagt de huidige wetgeving er namelijk niet in om de volksgezondheid en de veiligheid te waarborgen, en om cannabis weg te houden van minderjarigen of de geldstromen van georganiseerde misdaad droog te leggen. ‘Het wettelijk verbod heeft gefaald om onze kinderen en gemeenschappen te beschermen’, aldus Bill Blair, parlementslid en ex-politiechef die verantwoordelijk is voor de uitrol van de nieuwe wetgeving. Hij hoopt tegen juli 2018 een systeem op poten te hebben gezet.

Volgens ‘New York Times’ is Canada slechts het tweede land, na Uruguay, dat cannabis volledig legaliseert. Verschillende andere landen laten wel medicinaal gebruik van cannabis toe, of vervolgen mensen niet voor het bezit van kleine hoeveelheden van de drugs. In België zijn bezit, gebruik en verkoop van cannabis verboden, maar aan bezit voor persoonlijk gebruik (maximum 3 gram of 1 geteelde plant) wordt onder bepaalde voorwaarden de laagste vervolgingsprioriteit gegeven.