Waasland-Beveren trekt volop de kaart van beloftevolle doelman

Doelman Laszlo Köteles speelde zaterdag tegen Union meer dan waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Waasland-Beveren. Tweede doelman Merveille Goblet (22) staat zaterdag tegen KV Mechelen in doel.

In eerste instantie was er afgesproken dat Köteles en Goblet elk de helft van de matchen zouden spelen, maar in onderling overleg is nu beslist om de rest van PO2 de kaart van Goblet te trekken. Köteles zal met zijn ervaring Goblet begeleiden.

Waasland-Beveren lichtte onlangs de optie in het contract van Merveille Goblet, waardoor hij tot 2018 onder contract ligt. De doelman kwam in 2015 over van Standard, waar hij twee jaar werd uitgeleend aan Tubeke.