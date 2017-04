Sintobin verhuist naar Brugge voor lijsttrekkerschap Vlaams Belang

Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (57) wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Brugge. Daarvoor moet hij wel verhuizen.

Stefaan Sintobin is het enige West-Vlaamse parlementslid van het Vlaams Belang. In 2018 moet hij zijn partij in Brugge steviger op de kaart zetten, klinkt het. Maar daarvoor moet hij wel Izegem verlaten en naar Brugge verhuizen.

‘Ik neem aan dat dit voor velen een verrassing zal zijn, ook voor de andere partijen in Brugge’, zegt Sintobin. ‘De onderhandelingen lopen al langer en het is de Brugse afdeling, met steun vanuit Vlaams Belang nationaal, die me gevraagd heeft. Ik had een paar slapeloze nachten maar ik kon niet weigeren. Alles is in nauw overleg met de Brugse afdeling gebeurd.’

Raakvlakken

Volgens het Vlaams Belang heeft Sintobin meer dan één raakvlak met Brugge. ‘Zo is hij als woordvoerder van de partij in het domein van het toerisme zeer bekommerd om de toestand waarin de Brugse toeristische sector en de horeca zich bevinden. Hij volgt ook de ontwikkeling van de haven van Zeebrugge en de aanpak van illegalen in West-Vlaanderen.’

De partij hoopt dat een goede uitslag zal afstralen op de volledige provincie. ‘Die moet dan als springplank dienen voor de verkiezingen in 2019. Het eerste doel is meer zetels halen, als dat niet lukt dan is het project mislukt. Het belooft een stevige strijd te worden’, aldus Sintobin.

Bij de vorige verkiezingen werd de partij er de zesde grootste, met 5,4 procent van de stemmen. In Izegem is Vlaams Belang 8,3 procent sterk.

Tegenstanders

De vijftiger neemt het op tegen onder anderen Renaat Landuyt (SP.A), Dirk De fauw (CD&V) Pol Van Den Driessche (N-VA) en Mercedes Van Volcem (Open VLD).

In de gemeenteraad va Izegem wordt Sintobin normaal gezien vervangen vanaf september.