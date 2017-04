Goudhaantje Dybala verlengt contract bij Juventus

Paulo Dybala heeft een nieuw en verbeterd contract bij Juventus ondertekend. Dat heeft de Italiaanse landskampioen en bekerwinnaar donderdag bevestigd op de clubwebsite. De 23-jarige Argentijnse spits gooit al langer hoge ogen bij Juve en wordt door velen als de ‘nieuwe Messi’ beschouwd, hij heeft zijn lot nu tot eind 2022 aan dat van de topclub uit Turijn verbonden.

Juventus had Dybala in de zomer van 2015 overgenomen van Palermo en telde toen 32 miljoen euro (plus bonussen) voor hem neer. ‘La Joya’ tekende toen een vijfjarig contract, nu doet hij daar nog twee seizoenen bij.

Dybala maakte in zijn eerste seizoen voor de ‘Oude Dame’ negentien doelpunten in de Serie A en won de titel, de beker en de Italiaanse Supercup. Dit jaar staat zijn teller bij de Bianconeri op acht competitietreffers. Dinsdag nog deed de Argentijn van zich spreken door in de heenmatch van de kwartfinales van de Champions League tweemaal te scoren tegen FC Barcelona (3-0).