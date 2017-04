De Amerikaanse acteur Eddie Murphy heeft afscheid moeten nemen van zijn oudere broer. Charlie Murphy overleed op 57-jarige leeftijd na een lange strijd tegen kanker.

Charlie Murphy overleed aan de gevolgen van leukemie in een ziekenhuis in New York. Hij laat drie kinderen achter. Zijn vrouw Tisha Taylor Murphy overleed acht jaar geleden ook aan kanker.

De broer van Eddie Murphy was vaak te gast in de Chapelle Show. Hij schreef ook mee aan de films Are We There Yet, The Boondocks en Black Jesus.