Ex-Rode Duivel Josip Weber: ‘Blij als ik nog 2,5 jaar leef’

Nog één wedstrijd wil Josip Weber winnen: die tegen kanker. In een gesprek met voetbalmagazine Puskás vertelt de gewezen Rode Duivel over de strijd die hij al bijna drie jaar voert tegen de ziekte.

Eind augustus 2014 viel het slechte nieuws bij de dokter in Slavonski Brod, zijn Kroatische geboortestad, waar Josip Weber sinds het einde van zijn voetbalcarrière in 1997 samen met zijn vrouw Irina opnieuw woont. Hij voelde zich al even niet goed, nu wist hij ook waarom: prostaatkanker. ‘Met metastasen op de beenderen’, zegt hij in het interview met voetbalmagazine Puskás. ‘Dat was een grote schok.’

Een schok omdat, door die uitzaaiingen, al meteen duidelijk werd dat opereren onmogelijk was. En waardoor voor Weber, die van ‘88 tot ‘97 in de spits stond bij Cercle Brugge en Anderlecht en als Rode Duivel naar het WK van ‘94 in de Verenigde Staten ging, een strijd begon die hem tot vandaag bezighoudt.

Via hormoon-, protonen- en chemotherapie in Duitsland en Kroatië hopend op genezing. Helaas niet met het resultaat waarop Weber 2,5 jaar na de diagnose hoopte. ‘Eén op een miljoen mensen geneest zichzelf en ik hoop die ene te zijn. Maar ik zou ook blij zijn als ik nog 2,5 jaar normaal zou kunnen leven.’