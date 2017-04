Ook Excel Moeskroen stapt naar het BAS om proflicentie te verkrijgen

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag geen proflicentie voor het seizoen 2017-2018 toegekend aan Excel Moeskroen. Dat maakte de club woensdagnamiddag zelf bekend. Moeskroen besliste de weigering van de proflicentie, waardoor de club volgend seizoen zakt naar de amateurreeksen, aan te vechten voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Moeskroen moest zijn licentiedossier op 30 maart gaan toelichten, maar kreeg op 4 april in eerste instantie geen licentie voor het profvoetbal. De club maakte zich echter sterk dat de herkansing van woensdag wel een proflicentie zou opleveren, maar de Licentiecommissie besliste daar anders over. Moeskroen zou gefinancierd worden door spelersmakelaars, een beschuldiging die de club vorig jaar al bijna een licentie kostte.

Pini Zahavi

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) kwam nadien tot de conclusie dat men niet kan opmaken dat Moeskroen in handen is van tussenpersonen of makelaars. Uit het licentiedossier van de Henegouwers zou de commissie nu kunnen concluderen dat Moeskroen opnieuw in zee is gegaan met Gol Football Malta, een Maltese vennootschap van de Israëlische makelaar Pini Zahavi. Het bondsreglement (407.3) verbiedt een club een licentie toe te kennen wanneer juridische entiteiten van een club activiteiten als tussenpersonen uitvoeren. Moeskroen probeerde via een Maltese vennootschap in handen van Zahavi’s broer, Latimer International, de reglementen te ontwijken, zo concludeerde de Licentiecommissie. Daardoor kan Moeskroen zijn continuïteit voor het volgende seizoen niet bewijzen. Een licentie voor de eerste amateurklasse werd wel bekomen, al gaat Moeskroen nog wel in beroep tegen de beslissing van de Licentiecommissie.

“We waren voorbereid op dit scenario”

“De directie van Moeskroen gaat niet akkoord met de motivering van de Licentiecommissie en heeft daarom beslist in beroep te gaan bij het BAS. Moeskroen is in orde met alle licentievoorwaarden en vindt dat de Licentiecommissie het nieuwe reglement verkeerd toepast. Daarom is de club ervan overtuigd dat het BAS de licentie voor het seizoen 2017-2018 wel zal toekennen. Moeskroen hoopt dat de beslissing zo snel mogelijk genomen wordt”, schrijft Moeskroen op zijn website. “De directie was voorbereid op zo’n scenario. Het is immers het derde jaar op rij dat men Moeskroen probeert te weren uit de hoogste voetbalklasse. Nochtans is de deelname van Moeskroen aan 1A gerechtvaardigd op basis van het administratieve en sportieve beleid. We hebben een financieel gezond dossier voorgesteld.”

Moeskroen verzekerde zich op de slotspeeldag van de reguliere competitie van het behoud in de Jupiler Pro League. De troepen van coach Mircea Rednic gaven na twee overwinningen op rij (1-0 tegen Standard en 0-2 tegen KV Kortrijk) de rode lantaarn in extremis door aan Westerlo. Als Excel Moeskroen geen proflicentie krijgt, blijft Westerlo actief in de hoogste voetbaldivisie.

Ook vorig jaar moest Moeskroen, na een gezamenlijke klacht van de toenmalige degradant OH Leuven, STVV en Westerlo, zijn licentie behalen via het BAS. Het drietal claimde toen dat de Henegouwse club bestuurd werd door een groep spelersmakelaars en tekende beroep aan tegen het advies van de Licentiecommissie. In 2015 waren het SK Lierse en Cercle Brugge die in beroep gegaan waren tegen de beslissing van de Licentiecommissie om Moeskroen een proflicentie toe te kennen. Ook toen gaf het BAS goed nieuws aan “les Hurlus”.

